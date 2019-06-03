İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Benitez, Skrtel'i istiyor

Benitez, Skrtel'i istiyor
Benitez, Skrtel'i istiyor

Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez, Liverpool’dan eski öğrencisi Martin Skrtel’i takımında görmek istiyor.

İngiltere Premier Lig'de sezonu 13. sırada tamamlayan Newcastle United, önümüzdeki sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. İngiliz The Sun Gazetesi'nde yer alan habere göre Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez'in eski öğrencisi ve Liverpool'a transfer ettirdiği Martin Skrtel'i takımında görmek istediği belirtildi. 2008 yılında Liverpool'a transfer olan Skrtel'i kadrosunun vazgeçilmezleri arasına koyan Benitez'in önümüzdeki sezon Slovak futbolcuyu kadrosuna katarak savunma kurgusunu şekillendirmek istiyor.
34 yaşındaki futbolcu 2016 yılında Liverpool'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 119 maçta sarı-lacivertli formayı terletti. 

Ozan Buğra Koşar 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.