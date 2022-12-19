Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktı



Fransız yıldız Karim Benzema, 35. yaş gününde Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan forvet oyuncusu, "Bugün olduğum yere gelmek için çok çabaladım. Hatalar da yaptım ve bununla gurur duyuyorum! Hikayemi yazdım ve artık bitti" sözlerine yer verdi.

2022 yılını başarılarla dolu geçiren ve Ballon d'Or ödülünün de sahibi olan Benzema, 97 kez giydiği milli formayla 37 gole imza atarken, 2021 yılında Fransa Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi kupasını kazandı.

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