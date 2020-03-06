Benzin döküp otomobili yaktı

Olay, 3 Mart 2020 tarihinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5252 Sokak'ta bulunan bir evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (29) isimli vatandaşa ait 68 EH 721 plakalı otomobil gece yarısı evin önünde bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevler içinde kalan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken adeta hurdaya döndü. Yangının ardından olayla ilgili inceleme yapan Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Otomobili yakma anı güvenlik kamerasında

Olayın kundaklama olduğu tespit edildikten sonra harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri 1 şahsın gelerek olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin gelerek otomobile benzin döktüğü, daha sonra da ateşe verdiği ve otomobilin alevler içinde yandığı görülüyor. Şüphelinin kimlik tespitini yapan ve Hasan Hüseyin G. (22) olduğunu belirleyen polis ekipleri, bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından olaya karışan 3 şüpheliyi daha tespit etti. Bunun üzerine yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler Hasan Hüseyin G., Lokman B. (20), İzzet T. (34) ve Gamze T. (24) ikametlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

Şüphelilerin, araç sahibi M.Ç.'nin başka bir şahsa 6 bin TL borcu olduğunu, bu borcu ödemediğini ve kendilerinin parayı tahsil etmek istediklerini, parayı alamayınca da otomobili kundaklamak suretiyle yaktıkları iddia edildi. 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Yasin Can

