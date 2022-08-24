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Benzin istasyonuna giren beton mikseri, ters yönden çıkan araçtan kaçarken panoya çarptı

Benzin istasyonuna giren beton mikseri, ters yönden çıkan araçtan kaçarken panoya çarptı
Benzin istasyonuna giren beton mikseri, ters yönden çıkan araçtan kaçarken panoya çarptı

Pendik’te yakıt almak için benzin istasyonuna giren beton mikseri, ters yönden çıkan otomobile çarpmamak için reklam panosuna çarptı. Kazada beton mikserinde maddi hasar oluştu.

Benzin istasyonuna giren beton mikseri, ters yönden çıkan araçtan kaçarken panoya çarptı - Tıkla İzle

Olay, Pendik Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mercedes marka 34 EN 6674 plakalı beton mikseri sürücüsü, yakıt almak için girdiği benzin istasyonunda ters istikametten çıkan otomobile vurmamak için direksiyonu kırdı. Beton mikseri reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle benzinlik istasyonunda ve beton mikserinde maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken ihbar üzerine gelen vinç ile beton mikseri olay yerinde kaldırıldı.

Muharrem Çam - Sevgi Canpolat

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