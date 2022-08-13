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Benzin istasyonuna savrulan motosikletli akaryakıt pompalarına ok gibi saplandı

Benzin istasyonuna savrulan motosikletli akaryakıt pompalarına ok gibi saplandı
Benzin istasyonuna savrulan motosikletli akaryakıt pompalarına ok gibi saplandı

Ankara'da otomobille çarpışan motosikletli, akaryakıt istasyonuna savruldu. Akaryakıt pompalarına ok gibi saplanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Benzin istasyonuna savrulan motosikletli akaryakıt pompalarına ok gibi saplandı - Tıkla İzle

Kaza, Ankara-Eskişehir istikameti Temelli mevkiinde bir akaryakıt istasyonu önünde gerçekleşti.

Sabah saatlerinde otoyolda seyir halinde ilerleyen motosikletli, başka bir otomobil ile çarpışması sonucu motosikletten düşerek akaryakıt istasyonuna otomobille beraber savruldu.

Metrelerce sürüklenen motosikletli son olarak akaryakıt pompasına çarparak durabildi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ekibi tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Oğuzhan Halil Özbek - Doğukan Gürel
 

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