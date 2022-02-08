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Benzin istasyonunda otomobil yandı

Benzin istasyonunda otomobil yandı
Benzin istasyonunda otomobil yandı

Düzce’de benzin istasyonunda motor kısmından tutuşan otomobil korkuttu.

Benzin istasyonunda otomobil yandı - Tıkla İzle

Yangın Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Sancaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Tokgöz idaresindeki 54 FY 899 plakalı Tofaş marka otomobille benzin istasyonuna gelerek benzin aldı. Tesislerden çıkmaya hazırlanan Tokgöz, otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark ederek, aracını yıkama alanına aldı. Bir anda alev topuna dönen otomobil istasyon çalışanlarının müdahalesi ile söndürülürken, itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Motor kısmından tutuşan otomobil kullanılamaz hale gelirken, benzin istasyonu çalışanlarının dikkati ile korkulan olmadı.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

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