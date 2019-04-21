Benzin istasyonunda pompalı tüfekle saldırı

Olay, saat 04.00 sularında, Çankaya ilçesi İşçi Blokları Mahallesindeki Mevlana Bulvarında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat B., plakası henüz belirlenemeyen otomobili ile benzin istasyonunun içinde bulunan oto lastikçiye geldi. Elinde pompalı tüfek ile otomobilden inen Murat B., o sırada oto lastikçide bulunan Yener Y.'yi bacağından vurdu. Murat B., Yener Y.'yi yaraladıktan sonra aracına binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı Yener Y.'yi hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş