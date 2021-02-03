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Benzin istasyonunda silahlı soygun!

Benzin istasyonunda silahlı soygun!
Benzin istasyonunda silahlı soygun!

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir benzin istasyonunun market bölümünde bir kişi tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aldığı paralar ile olay sonrası yaya olarak kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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Olay, dün gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen Emre K (23), yanında getirdiği pompalı tüfeği market çalışanlarına doğrulttu. Elindeki pompalı tüfekle çalışanları tehdit eden soyguncu, kasadaki paraları istedi. Bir çalışan tarafından kendisine uzatılan yaklaşık 2 bin 200 lira parayı alan soyguncu, hızla marketten çıkarak uzaklaştı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede yapılan araştırmalarda Emre K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde bulunan montun altına gizlediği pompalı tüfeği istasyon çalışanlarına doğrultan şüphelinin, daha sonra tüfeği montun altından çıkarttığı ve kasaya gelen istasyon çalışanından paraları aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Öte yandan, şüpheli şahsın soygunu gerçekleştirmeden önce bir unlu mamül çalışanına da pompalı tüfek doğrulttuğu ve havaya ateş açtığı öğrenildi.

Mustafa İç
 

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