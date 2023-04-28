Benzin istasyonunda tanker alev aldı, faciadan dönüldü

Edinilen bilgiye göre, Kuşdilli Mahallesinde 34 BIM 023 plakalı otogaz tankeri, gaz boşaltımı yapmak için yanaştığı benzin istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Benzin istasyonu çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangında çevrede bulunan vatandaşlarda itfaiye ekiplerini aradı. Polisin benzin istasyonu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı olayda yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Benzin istasyonu çalışanı Murtaza Şakar, "Tanker, gaz boşaltımı yapmak için istasyona yanaştı ve bekliyordu. Aracın motorunda bir anda yangın çıktı. Bizler de söndürme tüpleriyle yangına müdahale ettik. İtfaiye ekipleri geldi. Şükürler olsun can kaybı yok. Büyük bir faciadan dönüldü" dedi.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken otogaz tankerinin motor kısmı kullanılamaz hale geldi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Enderhan Öz

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