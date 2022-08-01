İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Benzin istasyonunun marketinden para çalıp kayıplara karıştı

Benzin istasyonunun marketinden para çalıp kayıplara karıştı
Benzin istasyonunun marketinden para çalıp kayıplara karıştı

Malatya’da bir benzin istasyonuna ait marketin kasasından bin TL çalan şüphelinin hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ünlü oyunculardan kısa yoldan şöhret olmak isteyen gençlere eleştiri - Tıkla İzle

Olay, Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal bulvarında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, personelin çevre temizliği yaptığı sırada boşluktan yararlanarak benzin istasyonundaki markete giren zanlı, kasadaki yaklaşık bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kasada eksik çıkması üzerine kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi ilk tespitlerine göre, kasadan yaklaşık bin TL'nin çalındığını belirterek zanlıdan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin, hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Erdal Akbuğa
 

İLGİLİ HABER
Camide hırsızlık kamerada Camide hırsızlık kamerada
İLGİLİ HABER
Sakaryada bir garip hırsızlık Sakarya’da bir garip hırsızlık
İLGİLİ HABER
Bakkal dükkanına giren hırsızlar sigara rafını boşalttı Bakkal dükkanına giren hırsızlar sigara rafını boşalttı
İLGİLİ HABER
Elektrik sayacı çaldığı iddia edilen hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Elektrik sayacı çaldığı iddia edilen hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
İLGİLİ HABER
Bamya ve mısır hırsızları vatandaşların kabusu oldu Bamya ve mısır hırsızları vatandaşların kabusu oldu
İLGİLİ HABER
Ümraniyede hayrat çeşmesinin musluğunu çalan hırsız kamerada Ümraniye’de hayrat çeşmesinin musluğunu çalan hırsız kamerada

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.