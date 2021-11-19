İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Benzin motorine ve otogaza zam

Benzin motorine ve otogaza zam
Benzin motorine ve otogaza zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 52, motorine 50 kuruş zam yapıldı. Otogazın litre satış fiyatına ise 45 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 52, motorinin litresine de 50 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,13 liradan 8,65 liraya, Ankara'da 8,20 liradan 8,72 liraya, İzmir'de ise 8,22 liradan 8,74 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 8,19 liradan 8,69 liraya, Ankara'da 8,27 liradan 8,77 liraya ve İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Otogaza zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 45 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,92 liradan 7,37 liraya, Ankara'da 7 liradan 7,45 liraya, İzmir'de ise 7,02 liradan 7,47 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.