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Benzin ve motorinde indirim

Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinde 28 kuruş, motorinde de 29 kuruşluk indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'den yapılan açıklamaya göre bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresinde 28 kuruş, motorinde de 29 kuruş indirim gerçekleşti.

İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,10 liradan 5,82 liraya, Ankara'da 6,20 liradan 5,92 liraya, İzmir'de 6,18 liradan 5,90 liraya düşecek.

Motorinin ise litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,90 liradan 5,61 liraya, Ankara ve İzmir'de 6 liradan 5,71 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.  

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