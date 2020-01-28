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Benzin ve motorine indirim

Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim

Geceyarısından itibaren motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim gerçekleşti. Geceyarısında itibaren geçerli olan indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı ortalama 6,79 liraya, Ankara'da 6,89 liraya, İzmir'de 6,90 liraya düşecek. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 6,32 liraya, Ankara'da 6,39 liraya ve İzmir'de 6,40 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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