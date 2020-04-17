İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Benzin ve motorine zam!

Benzin ve motorine zam!
Benzin ve motorine zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 10 kuruş, benzine 15 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 10 kuruş, benzinin litre fiyatına da 15 kuruş zam yapıldığını duyurdu. İndirimin ardından benzinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,25 liraya, Ankara'da 5,39 liraya, İzmir'de 5,42 liraya yükselecek. Motorinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,18 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,29 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.