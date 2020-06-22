Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litresi ortalama İstanbul'da 6,15 liradan 6,39 liraya, Ankara'da 6,21 6,45 liraya, İzmir'de ise 6,21 liradan 6,45 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı da İstanbul'da 5,66 liradan 5,89 liraya, Ankara'da 5,71 liradan 5,94 liraya, İzmir'de ise 5,74 liradan 5,97 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.