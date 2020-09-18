Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş motorinin ise 25 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,57 liradan 6,85 liraya, Ankara'da 6,65 liradan 6,93 liraya, İzmir'de ise 6,67 liradan 6,95 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 5,73 liradan 5,98 liraya, Ankara'da 5,79 liradan 6,04 liraya ve İzmir'de 5,82 liradan 6,07 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.