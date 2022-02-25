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Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı

Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı
Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı

Kırşehir'de aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını sokak ortasında bıçaklayıp bir şey olmamış gibi kaçan genç; polisin takibi ile kısa sürede yakalandı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Beraber yürüdüğü arkadaşını bıçakladı - Tıkla İzle

İddiaya göre, aynı fabrikada çalışan M.Y. ve H.K., Ankara Caddesi üzerinde sohbet ederken nedeni bilinmeyen bir şekilde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle H.K.; yanında bulundurduğu bıçakla M.Y.'nin kasığından bıçakladı.

Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.Y., daha sonra sağlık ekiplerini kendisi aradı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y. tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan M.Y., ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, H.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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