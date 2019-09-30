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Berat Albayrak yeni ekonomi programını açıkladı

Berat Albayrak yeni ekonomi programını açıkladı
Berat Albayrak yeni ekonomi programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2020-2022 dönemini kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

- Dengelenme hedeflerini başarılı bir şekilde uyguladık.

- İhracatı arttırdık, Türkiye küçülmedi'

-Bu yılki programın ana temasına "Değişim başlıyor" dedik.Önümüzde yapacak çok ama çok işimiz var.

-Kur ataklarıyla birlikte büyük resesyon beklentisine rağmen yılsonunu pozitif büyüme ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Kur saldırılarını başarıyla engelledik.

HEDEFİMİZ ENFLASYONU YÜZDE 5'İN ALTINA İNDİRMEK

-"Hedefimiz enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek. 2019 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 12."

- "Lüks tüketim mallarına yönelik tedbirimiz 2020 yılında da devam edecek."

-"Yılı cari açık değil, cari fazla vererek kapatacağız."

-'Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında; gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları ve fiyatlardaki dalgalanmayı önlemek için sera yatırımları yapacağız" 

BÜTÇE AÇIĞI

-"2019'da bütçe açığını yüzde 2,9'da kapatmayı hedefliyoruz."

- "Geçtiğimiz yıl sözünü verdiğimiz 'Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi' kurumsallaştı"

- 'Vergi reformuyla adaleti sağlayacak adımlar atacağız' 

İŞSİZLİK 

-"2019 yılını yüzde 12,9'luk bir işsizlik oranıyla kapattıktan sonra 2020'de 11,8'e, 2021'de 10,6'ya, 2022'de de 9,8'e düşürmeyi hedefliyoruz''

FİNANS MERKEZİ

"İstanbul Finans Merkezi'ni 2021 yılının sonuna doğru devreye alacağız"

 

 

 

 


 



 

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