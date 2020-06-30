İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Berat Albayrak'a hakarete ilişkin soruşturma

Berat Albayrak'a hakarete ilişkin soruşturma
Berat Albayrak'a hakarete ilişkin soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4'üncü kez baba olduğunu duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içerikli yorumlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması dolayısıyla Twitter'da, 'Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz' şeklinde paylaşım yapmıştı. Bakan Albayrak'ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında birtakım kişiler tarafından hakarete varan yorumlar yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kamu görevlisine hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İrem Demir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.