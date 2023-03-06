Berat Kandili'nde vatandaşlar, Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.



Türkiye'nin birçok ilinden gelen Berat Kandili nedeniyle Eyüp Sultan Camii'ne gelen vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Akşam namazından sonra camiye akın eden vatandaşlarla Eyüp Sultan Camii ve çevresi adeta dolup taştı. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar saf tutarak yatsı namazını eda etti. Ellerini semaya kaldırıp dua eden vatandaşlar, Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini de ziyaret etti.

Beraat Kandili için Kayseri'den İstanbul'a gelen Saadet Öztaş, “Öncelikle herkese başsağlığı diliyorum ve geçmiş olsun diyorum. Artık gördüğümüz, göreceğimiz bu olsun. Allah'ım okunan Kur'anlar hürmetine, kurban olduğum Allah'ım deprem felaketinden bizi kurtar. Herkesin kandilini kutluyorum“ diye konuştu.

Adana'dan ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen depremzede Abdullah Metin, “Depremzede kardeşlerimize Allah yardım etsin diye dua ettim. Hayırlı bir hayatım geçsin, bol rızık olsun diye dua ettim” dedi.

Abdullah Altunbaş - Yağız Ekrem Çiftçi



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