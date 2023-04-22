Berber koltuğuna yumurtlayan tavuklar görenleri hayrete düşürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan erkek kuaförü İbrahim Aşgın, yaklaşık 1 yıl önce civciv olarak beslemeye başladığı tavukları, görenleri hayrete düşürüyor. Bahçesinde yetiştirmek için aldığı tavuklara gözü gibi bakan Aşgın, tavukları çok sevdiğini belirtirken, 'Kara kız' ve 'Kırçıllı' adını verdiği tavuklarının zamanla evcilleştiğini ve insanlardan kaçmadığını söyledi. Tavuklarının etrafındaki insanlara aldırmadan her gün sabah saatlerinde berber dükkanına geldiğini ifade eden Aşgın'ın tavukları ise yumurtlamak için berber koltuğunu tercih ediyor. Sabah saatlerinde iş yerine gelen tavukların, koltuklarında müşteri olduğu zaman kapıda beklediklerini ve müşteri kalktığı zaman koltuğa oturarak yumurtladıklarını ifade eden erkek kuaförü Aşgın, ilk zamanla gören herkesin durumu garipsediğini, fakat zamanla herkesin alıştığını ve tavukların adeta iş yerinin maskotu haline geldiğini söyledi. Olayı duyan bir çok vatandaşın da tavukların yumurtlamasını görmek için iş yerine izlemeye geldiklerini belirten Aşgın, yaşanan ilginç durumun gören herkesi tebessüm ettirdiğini ifade etti.

“Müşterinin kalkmasını bekliyor”

Çocukluğundan beri tavukları çok sevdiğini ve bu sebeple tavuk beslemeye karar verdiğini ifade eden erkek kuaförü İbrahim Aşgın, “Yaklaşık 15 yıldır Muğla Köyceğiz'de erkek kuaförüyüm. Çocukluğumdan beri tavukları çok seviyorum ve bu yüzden 2 tane tavuk aldım. Aldığım zaman daha civcivlerdi zamanla büyüdüler. Tavuklarıma gözüm gibi bakıyorum. Sürekli insan içindeler ve evcilleştiler. İnsanlardan kaçmıyorlar ama tavuklarımız biraz değişik diyebilirim. İşyerimizdeki müşteri koltuğuna gelerek, orada yumurtluyor. Kendilerini burada yabancı hissetmediler. İnsanların içinde durur. Müşteri olsun veya olmasın fark etmiyor, geliyorlar. Koltuğunda müşteri varsa kapının eşiğinde bekliyor. Müşteri kalktıktan sonra koltuğuna gelip yarım saat kadar oturuyor ve yumurtlayıp geri gidiyor. Herhangi bir şekilde de işyerimizi ve koltuğu pisletmiyor. Rahatsızlık verici bir şey olmuyor. Kendisi gelip yumurtlayıp kenara çekiliyor. Bıraktığı yumurtaları da alıyoruz kasaya koyuyoruz. Akşam kendi evimize götürüyoruz veya isteyen müşterilerimiz olursa onlara veriyoruz” dedi.

“Yumurtlamalarını izlemek için geliyorlar”

Bu bizim kara kızımız ve çok evcildir. İnsanlardan kaçmaz. Kara kızımız genelde birinci koltuğa gelir. Diğer kırçıllı tavuğumuz da ikinci koltuğa oturur genelde. Birinci koltuk kara kızın, ikinci koltuk ise kırçıllı kızımızın. Kırçıllı kızımız da biraz hareketlidir. Bu da evcildir, insanlardan kaçmaz. Hatta kırçıllı kızımız geldiğinde koltukta müşteri varsa bile onun üzerine atlar ve oturur. Ben yumurtlayacağım kalk der gibi bir tavır sergiler. Tavuklarımı adeta buranın maskotu oldu. İlk zamanlar görenler hayrete düşüyordu, ancak şimdi alıştılar. Hatta yumurtlamalarını izlemek için bile gelenler oluyor” dedi.

Osman Acar

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