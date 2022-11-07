Berberden 'anne terlikli' masaj

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde berberlik yapan Ercan Ocaklı, bir müşterisinin kendisinden kafasına “anne terliğiyle” vurarak masaj yapmasını istedi. Ocaklı önce değişik gelen bu masajı yapmak istemedi ancak müşteri ısrar edince terlikle masaj yaptı. Bu anları gören ve ilginç bulan vatandaşlar da terlikle masaj yaptırmaya başladı. Berberin “anne terlikli” masajı yurt dışında da duyulunca bazı vatandaşlar Almanya'dan masaj yaptırmaya geldi.

Müşterilerinin saçını köpükleyip daha sonra terlikle vurarak masaj yapan berber Ocaklı, “Müşterimiz geldi ve bizden özel bir isteği oldu. Beni döver misiniz dedi, çok şaşırdık bu istek karşısında. Daha sonra uygulamaya başladık ve gerçekten adam rahatlamaya başladı. Adam bayağı bir terapiye girdi ve stres attığını söyledi. Bu olay benim de hoşuma gitti çünkü vurdukça ben de stres atmaya başladım. Bunu gören diğer arkadaşlar da istemeye başladı. Arkadaşımız zaten Almanya'dan geldi, orada bu tarz şeyler yokmuş; biz de kendisine uyguladık. Terliği kafayı incitmediği için tercih ettik. Kalkıp odun kullanamayız ama terlik olduğu zaman incitmiyor. Bu masajı görenlerden çok fazla talep var” dedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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