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Berbere gitti, pompalı tüfekle vuruldu

Berbere gitti, pompalı tüfekle vuruldu
Berbere gitti, pompalı tüfekle vuruldu

Adana’da yüzü maskeli bir kişi berberde müşteri olan şahsı pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi üzerinde bulunan berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berbere tıraş olmaya İ.T. dükkan içerisinde oturduğu sırada, kimliği belirlenemeyen yüzü maskeli bir kişi dükkan içerisine girdi. İçeri giren yüzü maskeli kişi pompalı tüfekle İ.T.'ye bir el ateş açıp olay yerinden hızla kaçtı. İ.T berberde bulunan diğer kişiler tarafında hastaneye kaldırıldı. İ.T'nin kolundan yaralandığı öğrenilirken hastanede tedavisine devam ediliyor.
Polis olayı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışması başlattı. 

Süleyman Cenk İdaye
 

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