Berberlerde Cumartesi yoğunluğu yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme kararları ile Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla uzun aranın ardından hafta sonu iş yerlerini açan berberlerde yoğunluk yaşandı.

Hafta içi işleri nedeniyle saç-sakal tıraşını olamayan pek çok vatandaş kısıtlamasız ilk Cumartesi gününü fırsat bilerek berberlere koştu. Uzun süredir sıkıntı yaşayan berberler ise Cumartesi yoğunluğunun mutluluğunu yaşadı.

“Cumartesi tıraş olmaktan memnunuz”

Tekrardan Cumartesi günleri tıraş olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Hüseyin Şahin ve Ertuğrul Akçay, “Hafta içi iş yoğunluğumuz oluyordu. Tıraş olmak için Cumartesi günlerini tercih ediyorduk. Sadece kendimize hafta sonlarında vakit ayırabiliyoruz bu nedenle de Cumartesi gününü tercih ediyorduk. Pandemi nedeniyle berberlerin hafta sonu kapanması bizi çok etkiledi. Tekrardan Cumartesi berberlerin çalışıyor olması hem esnaf arkadaşlarımızı hem de bizi çok memnun etti. Cumartesi günü tıraş olmaktan dolayı memnunuz. Çok mutlu olduk bu durumun böyle gitmesini istiyoruz” dediler.

“Şükürler olsun Cumartesi günleri çalışıyoruz”

Pandemi öncesi dönemde olduğu gibi tekrardan Cumartesi günleri çalışabildikleri için mutlu olduklarını söyleyen berber Rıdvan Turgut, "Pandemi herkesi olduğu gibi bize de çok etkiledi. Tüm esnaf arkadaşımızı çok etkiledi. İşlerimiz kötüye gitmişti, bir süre kapalı kalmıştık. Çok zor günler geçirdik. Şükürler olsun tekrardan Cumartesi günleri çalışabiliyoruz.

Eski saatlerimize geri döndük. Bu durumdan kendi adımıza da müşterilerimiz adına da mutluyuz. Çünkü müşterilerimiz hafta içi çalıştıkları için tıraş olmaya zaman ayıramıyorlardı. Zaman problemi yaşıyorlardı. Şimdi şükürler olsun Cumartesi günleri de çalışıyoruz. Eski yoğunluğumuza kavuştuk. İlk Cumartesi günümüzde yoğunuz. İşlerimiz şimdilik iyi gidiyor. Cumartesi bizim için çok önemli inşallah bir daha kapanmaz ve bu sıkıntılı süreci de atlatırız” diye konuştu.

Ahmet Demir

