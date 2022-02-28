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Berdyansk halkı Rus güçlerini protesto etti

Berdyansk halkı Rus güçlerini protesto etti
Berdyansk halkı Rus güçlerini protesto etti

Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Berdyansk kentinde halk, Rus güçlerinin karşısına çıkarak işgale karşı protesto düzenledi.

Berdyansk halkı Rus güçlerini protesto etti - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, Rusya Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya Bölgesi'ne bağlı Berdyansk kentinde kontrolü ele geçirmişti. Rusya'nın kontrolü kentte ele geçirmesinin ardından birçok kamu binası önünde toplanan halk, Rus işgaline karşı Ukrayna bayrakları açtı. Rus askerlerinin karşısına geçerek "Defolun" diye çıkışan Berdyansk halkı, daha sonra bir araya gelerek "Berdyansk Ukrayna'nındır" sloganları attı.

Rus güçlerinin halkın bu tepkisi karşısında herhangi bir güç kullanmadığı görüldü.

Erhan Altıparmak

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