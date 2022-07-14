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Bergama'daki yangın nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolu trafiğe kapandı

Bergama'daki yangın nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolu trafiğe kapandı
Bergama'daki yangın nedeniyle İzmir-Çanakkale karayolu trafiğe kapandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, orman dışı otluk alanda çıkan yangın nedeniyle İzmir-Çanakkale kara yolunun Sağancı mevkii trafiğe kapandı.

Çeşme ilçesinde dün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, bu sabah da Bergama ilçesi Sağancı Köyü yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılmaya başladı. Bölgede bulunan bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı. Yangına havadan 2 helikopter ve karadan da 6 arazöz ile müdahale ediliyor. Ayrıca, Selçuk'tan iki yangın söndürme uçağının bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Ekipler, süt işleme tesisine zarar gelmemesi ve alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ederken, İzmir-Çanakkale karayolunun Sağancı mevkii trafiğe kapandı. Bölgede araç kuyrukları oluştu.

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