Berkan Kutlu ilk golünü attı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda TFF 3. Lig takımlarından Ofspor ile mücadele eden Galatasaray'da galibiyet golü Berkan Kutlu'dan geldi. Mücadelenin 79. dakikasında ceza yayının sağından köşeye bir vuruş yapan Kutlu, attığı golle takımına turu getirdi. 24 yaşındaki futbolcu, bu golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Berkan Kutlu, 90 dakika sahada kaldı.

Oğuzhan Ort



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