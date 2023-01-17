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Berke Özer, Eyüpspor'a imzayı attı, Ümraniyespor'a kiralandı

Berke Özer, Eyüpspor'a imzayı attı, Ümraniyespor'a kiralandı
Berke Özer, Eyüpspor'a imzayı attı, Ümraniyespor'a kiralandı

Eyüpspor, Portekiz Süper Ligi takımlarından Portimonense’den Berke Özer’i 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Berke, daha sonra sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, bonservisi Portimonense'de bulunan Berke Özer'i 2.5 yıllığına transfer ettiğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz” denildi. Eyüpspor'un resmi açıklamasının ardından Ümraniyespor da Berke'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
 

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