Berko Çocuk Tiyatrosu, Hatay'da depremzede çocuklara moral oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem, 11 ilde etkili oldu ve tüm ülkeyi derinden sarstı. Berko İlaç, bu zorlu süreçte depremzedelerin yanında olmaya, maddi ve manevi destek vermeye devam ediyor. Bugüne kadar on binlerce çocukla buluşan Berko Çocuk Tiyatrosu, afetten etkilenen çocukların yaşadığı travmayı unutturmak için bu kez Hatay'da çadır kentte kalan çocuklarla bir araya geldi. "Demir Kız" oyununu sahneleyen sanatçılar, çocuklara eğlenceli anlar yaşatarak yüzlerini güldürdü. Doğal afetlerden en çok etkilenenlerin çocuklar olması nedeniyle ve onların yüzlerinin gülmesi, umutlarının yeşermesi için en ufak bir dokunuşun bile öneminin bilinciyle Berko Çocuk Tiyatrosu, Hatay'da aynı gün iki oyun sahneledi. Firma çalışanları ile tiyatro ekibi çocuklarla vakit geçirip, çadır kentleri ziyaret etti. Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Beran da çocuklarla birlikte oyun izleyip sevinçlerine ortak oldu.

Beran, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından ülke olarak büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti. Depremin ilk gününden itibaren firma olarak yardım kampanyalarının içinde yer aldıklarının altını çizen Beran, İl Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyonuyla hemen ilaç desteğinde ve STK'lar ile iş birliği ile ayni ve maddi yardımlarda bulunduklarını ifade etti.

"Küçük bir tebessüm"

Bunun yanında çocuklara yönelik bir çalışma yapmak istediklerini belirten Beran, "Çocuklarımızın yüzünü nasıl güldürebiliriz diye düşünmeye başladık. Berko Çocuk Tiyatrosu'nu çocuklarla buluşturmaya karar verdik. Çocuklarımızın yüzünde küçük de olsa gülümseme oluşturmak istedik. Oyunumuz çadır kentte sahnelendi. Deprem bölgelerine yönelik çalışmalarımız sürekli devam edecek. Oyuncak, gıda ve ilaç noktasında yardımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Yardımlar devam etmeli"

Depremin ilk haftalarında gelen yardım yoğunluğunun azalmaması gerektiğine değinen Eylem Beran, "Önemli olan bu yardımların sürdürülebilir olmasıdır. Herkesin evi vardı, bugün yok. Bu süreci ülkece yapacağımız yardımlarla atlatacağız" dedi.

"Sağlıklı beslenme üzerine kurulu bir oyun"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi Sorumlusu Deniz Yeşil Mavi, Berko Çocuk Tiyatrosu kurulduğundan beri birlikte çalıştıklarını kaydetti. Aynı zamanda "Demir Kız" oyununun yönetmeni ve yazarı olduğunun altını çizen Yeşil Mavi, "Özel çocuk tiyatrosu olarak deprem bölgesi Hatay'dayız. Firmamıza sanata ve çocuk tiyatrosuna verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz. İlave olarak İBB Kültür ve Şehir Tiyatrosu'na konukseverlikleri için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

İsa Akar - Fadıl Kösedağ

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