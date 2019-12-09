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Berko İlaç Ar-Ge merkezi belgesini aldı

Berko İlaç Ar-Ge merkezi belgesini aldı
Berko İlaç Ar-Ge merkezi belgesini aldı

Berko İlaç, ‘Ar-Ge Merkezi Belgesini’ 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde teslim aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak'ın katılımıyla gerçekleşen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni'nde, Berko İlaç Ar-Ge Koordinatörü Serap Odabaşı, Ar-Ge Merkezi belgesini teslim aldı.

Berko İlaç Üretim Tesisleri Faz III binasının üçüncü katında kurulan Berko Ar-Ge Merkezi, başarılı bir denetim sürecinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30 Temmuz 2018'de Ar-Ge Merkezi onayı aldı. Bu onayla birlikte Berko Ar-Ge Merkezi, sayılı akredite Ar-Ge Merkezleri arasındaki yerini almış ve Berko İlaç, Türkiye'de ilaç sektörüne hizmet veren 364 yerli firma arasında akredite Ar-Ge Merkezi belgesine sahip 31'inci ilaç firması oldu.

Berko İlaç Ar-Ge Koordinatörü Serap Odabaşı yaptığı açıklamada, “Berko İlaç planlı araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla toplum ihtiyaçlarına cevap verebilecek, farklı teknik yaklaşımları ortaya koyabilecek, bilimsel çıkış mantığına sahip, işbirlikçi ve çağdaş Ar-Ge hedeflerine ulaşma faaliyetlerine hızla ve aralıksız devam etmektedir. Berko İlaç bünyesinde yer alan öz kaynaklı 17 proje ve TÜBİTAK destekli 3 proje yürütülmektedir. Toplam 21 kişiden oluşan Ar-Ge Merkezimiz; analitik, formülasyon, teknik dokümantasyon ve fikri sınai mülkiyet hakları birimi olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürebilecek yetkinliğe sahip, araştırmacı, eczacı, kimyager, mühendis, teknisyen istihdamı ve akademik işbirlikleriyle faaliyetlerine aralıksız devam ederek ulusal kalkınmadaki yerimizi almayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

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