Berko İlaç kurum içi dergisi 1 yaşında

Otuz beş yılı aşkın süredir “Sağlıklı Yarınlara” vizyonuyla, toplum sağlığı için çalışan ve üreten Berko İlaç'ın çalışanlarına yönelik yayınladığı kurum içi dergisi Berko Gündem, birinci yaşını doldurdu. Her sayısında kurumdaki gelişmelere ve haberlere yer veren dergi, aynı zamanda farklı departmanları ele alarak tüm çalışanların birbirlerini ve firmayı daha yakından tanımalarına katkı sağlıyor.

Derginin birinci yılına özel olarak merkez ofis ve üretim tesislerinde waffle ikramı eşliğinde kutlama yapıldı. Dergi, çalışanlar arasında bir köprü görevi üstlenerek iç iletişim süreçlerine değer katıyor. Dergi ile çalışanlar kendilerini, ekiplerini ve firma ile ilgili gelişmeleri yakından takip etme fırsatı yakalıyor.

Kurum içi dergi ile ilgili Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, “Berko İlaç, merkez ofisi ile üretim tesisleri İstanbul'da farklı ilçelerde olan ve Türkiye geneline yayılmış 10 bölge müdürlüğü üzerinden tüm ülkeye sağlık ulaştıran bir firma. Böyle olunca her zaman fiziki olarak tüm kadro bir araya gelemiyoruz. Dergimizle mesafeleri kısalttık. Herkes dergi ile birlikte birbirini daha iyi tanıma fırsatı buldu. Bu sayede hem firmamızdaki son gelişmeleri takip edebiliyor hem de birbirimizi besliyoruz. Tüm çalışanlarımıza anlamlı katkıları ve ilgileri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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