Berko İlaç'a ‘Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi' ödülü

Doktorclub.com ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi iş birliğinde bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen, Doktorclub Awards 2022 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri sahiplerini buldu. Platforma üye 87 binden fazla hekimin oyları sonucu belirlenen, sağlık sektörünün tüm paydaşlarının yer aldığı ödül töreninde, Berko İlaç “Hastanede Kalan Çocuklar Oyundan Geri Kalmasınlar” projesi ile ‘Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi' ödülüne layık bulundu. Üniversitede gerçekleştirilen törene, ödülü almak üzere Berko İlaç Kıdemli Ürün Müdürü Fatih Naba ve Berko İlaç Ürün Müdürü Tuğba Temizer katıldı.

“Sağlıklı Yarınlara” mottosuyla, toplum sağlığı için çalışan ve üreten ilaç şirketi, Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan hastanelerin pediatri servislerinde yatan çocuk hastalar için oyun alanları kurdu ve kurmaya devam ediyor. “Hastanede Kalan Çocuklar Oyundan Geri Kalmasınlar" sloganıyla ilaç şirketi 2022 yılı içerisinde; 2 adet İstanbul, 2 adet Eskişehir, 1 adet Manisa, 1 adet Aydın, 1 adet Ordu ve 1 adet Adana'da olmak üzere toplam 8 adet oyun alanı kurulumu gerçekleştirdi.

Ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan Berko İlaç Pazarlama Müdürü Savaş Duman, “Yılı bitirirken bu şekilde bir ödülle takdir edilmek büyük bir mutluluk. Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü almak bizleri gururlandırdı. Hastanede Kalan Çocuklar Oyundan Geri Kalmasınlar diyerek başladığımız yolda, sağlıklı yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz. Oylarıyla ödülü almamıza katkı sunan tüm sağlık meslek mensuplarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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