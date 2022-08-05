Berko İlaç'tan çalışanlarının gelişimine katkı

35 yılı aşkın süredir “Sağlıklı Yarınlara” vizyonuyla, toplum sağlığı için üreten Berko İlaç, çalışanlarının gelişimine yatırım yapmaya tüm özverisi ile devam ediyor. İlaç şirketi, çalışanlarını kariyer planlaması ve yönetimi için her yıl olduğu gibi 2022 yılında da güncel eğitimlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre ilaç şirketi, ekibe yeni katılan tıbbi satış temsilcilerine alanlarıyla ilgili eğitimler vermeye ve oryantasyon eğitimlerini sürdürmeye devam ederken, yakın zamanda gerçekleştirilen ‘Eczanede K2 ve Sosyal Stiller' eğitimleriyle doktor ve eczacı ziyaretlerinde ortak dil yapılandırılmasını hedefliyor. Bölge müdürleriyle online olarak yapılan ‘Liderlik Gelişim İhtiyaç Analiz' toplantısında ise başlanacak olan uzun dönem ‘Liderlik Gelişim Programı' için ihtiyaçlar, yine programa katılan müdürlerin katkılarıyla birlikte belirlendi.

Aynı dönemde yönetici rolünde yer alan çalışanları için ‘Yönetici Gelişim Programı' başlatan ilaç şirketi, program kapsamında tüm yöneticilerinin değişen ve gelişen iş dünyasında etkin yöneticilik ve liderlik yaklaşımlarına adaptasyonlarını kuvvetlendirmeyi hedefliyor. İlaç şirketinin yöneticileri, 8 ay sürecek eğitim programında bireysel gelişimlerine katkı sağlarken, yönetsel becerilerini geliştirecekler.

Berko İlaç direktör ve müdürleri ise Sapanca'da gerçekleşen ‘Takım Geliştirme ve Etkin Takım Yönetimi' eğitimine katıldı. Eğitimde hem kendi birimleri içinde, hem de kurum içinde ilişkili oldukları bölüm ve birimler ile etkili bir takım çalışmasını sürdürürken kullanabilecekleri güncel bilgiler paylaşıldı. İlaç şirketi, devam eden Satış Akademisi, Yönetici Gelişim, Liderlik Gelişim ve Stratejik Liderlik Gelişim programlarının yanı sıra uzman kadroları için de yakın zamanda hayata geçmesi planlanan farklı eğitim programları ile tüm çalışanlarını, Berko yolculukları boyunca desteklemeyi hedefliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Berko İlaç İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Direktörü İbrahim Sarıyar, “Türk sağlık sektörüne verdiğimiz hizmet ve kazandırdığımız ürünlerle sağlığı geliştirmenin yanı sıra çalışanlarımızın gelişimine de katkı sağlamayı önemsiyoruz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerine ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerle, gelişen iş dünyasında daha etkin roller üstlenmelerine vesile olmaktan mutluyuz” şeklinde konuştu.