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Berlin ve New York Maratonuna 'Covid-19' engeli!

Berlin ve New York Maratonuna 'Covid-19' engeli!
Berlin ve New York Maratonuna 'Covid-19' engeli!

Almanya'da düzenlenen Berlin Maratonu ve ABD'de düzenlenen New York Maratonu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Covid-19 salgını dünya çapında etkisini sürdürürken büyük çaplı organizasyonlar tek tek iptal ediliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974'ten bu yana düzenlenen Berlin Maratonu, Covid-19 salgınına takıldı. 26-27 Ekim'de düzenlenmesi planlanan maraton, Covid-19 kısıtlamaları ve sağlık endişeleri nedeniyle iptal edildi. Organizasyonun internet sayfasında yapılan açıklamada, "Sağlığınız birinci önceliğimizdir" denildi.
Başkentte düzenlenen maratona her yıl yaklaşık 45 bin koşucu katılıyordu. Almanya'da salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında geniş çaplı etkinliklerin düzenlenmesi Ekim ayı sonuna kadar yasak.

Dünyanın en büyük maratonu olan ve 1 Kasım'da düzenlenmesi planlanan New York Maratonu da korona virüs nedeniyle iptal edildi. Maratonun ana organizatörü tarafından yapılan açıklamada, maratonun salgın tehlikesi nedeniyle 7 Kasım 2021'e ertelendiği bildirildi.

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