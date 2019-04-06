Berlin'de 30 bin kişi artan kiraları protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de emlak fiyatlarının ve kiraların artışından şikayetçi olan vatandaşlar yaklaşık 30 bin kişinin katılımı ile protesto gerçekleştirdi. 7'den 70'e herkesin katıldığı, pek çok sivil toplum örgütü ve kiracı derneklerinin desteklediği miting ve yürüyüş kentin merkezlerinden Alexanderplatz Meydanı'nda başladı ve Treptow semtinde sona erdi.

Ellerinde, “Vatandaşların evleri ev sahiplerinin devleti değildir”, “ Herkes için ev”, “Kardan önce insan” yazılı pankartlar açıp dövizler taşıyan kalabalık grup hükümetin bir an önce durumu düzeltmesini istediklerini aktardı. Protestoya katılan vatandaşlardan biri ise kentte yaşanan durumu, “Kiralar Berlin ve Almanya'da çok artamaya başladı. İnsanlar nerede ise kazandığı paranın yarısını kiraya vermek zorunda kalıyor, bu da insanları çok zor durumda bırakıyor.” şeklinde özetledi.

Kendi oturduğu bölgedeki fiyatların bir sene içerisinde yüzde 142 arttığını belirten başka bir protestocu, “Bunu ödeyemeyen çoğu yabancı ailede mecburen 20-30 senedir yaşadıkları kentleri terk etmek zorunda kalıyor. Ve ev bulma sıkıntısıyla karşı karşıyalar.” ifadelerini kullandı.

Berlin'de uzun süredir daireler boşaltılıp çok daha yüksek bedellerle tekrar kiralanıyor ya da özel mülkiyet olarak yüksek fiyatlarla satılıyor. Çok sayıda konut ve bina spekülatif amaçlarla el değiştirirken dar ve orta gelirli birçok aile modernleştirme ya da öz kullanım gibi gerekçelerle konutlarından çıkmaya zorlanıyor.

Mahmut Tosun