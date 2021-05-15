Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşünde polisten sert müdahale!

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılar Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 ayrı eylemle protesto edildi. İlk protesto meydanda yapılan konuşmaların yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşle olaysız sona ererken, ikinci yürüyüşte olaylar çıktı. Neukölln Mahallesi'nde bulunan Hermannplatz Meydanı'nda çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, Arapça ve Almanca sloganlar attı. Eylemciler “İsrail'i Boykot”, “Emperyalist ve Siyonist Katiller Gazze'den Elinizi Çekin”, “İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor”, “İsrail terörünü durdurun” yazılı pankartlar taşıdı.

Polisten biber gazı ile müdahale

Sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması, aksi takdirde yürüyüşe izin verilmeyeceği uyarısında bulunan polis, bir süre sonra yürüyüşü dağıtmak istedi. Polisin eylemcilere müdahalesi sırasında olaylar çıktı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği gösteride yaralananlar oldu, bazı göstericiler de gözaltına alındı.

7 bin kişilik yürüyüş

Akşam saatlerindeki üçüncü yürüyüş ise Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı yürüyüş olaysız sona erdi.

Mahmut Tosun



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