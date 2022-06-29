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Berlin'de para nakil aracı soyuldu

Berlin'de para nakil aracı soyuldu
Berlin'de para nakil aracı soyuldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir para nakil aracına gerçekleştirilen silahlı soygunda 4 kişi yaralanırken, paraların bulunduğu kasalar çalındı.

Berlin'de para nakil aracı soyuldu - Tıkla İzle

Berlin'in merkezde yer alan Wilmersdorf ilçesindeki Postbank önünde bulunan para nakil aracına saldırı gerçekleştirildi. Araçtaki görevlilere biber gazı sıkıp havaya ateş açan soyguncular, paraların bulunduğu kasaları alarak kayıplara karıştı. Saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, 2'si banka çalışanı olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Polis Sözcüsü Martin Dams, yaralıların gazdan etkilendiğini ifade ederek, "Şimdiye kadar edindiğimiz bilgiye göre 2 saldırgan var. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise ayakta tedavi edildi" dedi.
Bir görgü tanığı, çığlık sesleri duyduğunu ve ardından en az 3 el ateş edildiğini belirtti.

Mahmut Tosun
 

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