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Berlin'de PKK'lı grup esnafa saldırdı

Berlin'de PKK'lı grup esnafa saldırdı
Berlin'de PKK'lı grup esnafa saldırdı

Almanya’nın başkenti Berlin’de terör örgütü PKK’lı bir grup düzenlediği yürüyüş sırasında çevrede bulunan esnafa saldırdı.

Berlin’de PKK’lı grup esnafa saldırdı - Tıkla İzle

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtinde yürüyüş yapan terör örgütü PKK destekçisi grup kendilerine tepki gösteren esnafa saldırdı. PKK'lı grubun esnafa saldırısı ise Berlin polisi tarafından engellendi. Terör destekçisi grubun ayrıca yürüyüş sırasında çevredekilere ellerindeki cisimleri fırlattıkları görüldü. Ellerinde terör örgütüne ait sözde bayrakları ve bez parçalarını taşıyan grup, sık sık PKK elebaşının sloganlarını attı. PKK'lıların yürüyüşüne Sol Parti eyalet milletvekili Hakan Taş'da katıldı.

Mahmut Tosun
 

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