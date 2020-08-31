İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Berlin'de Sağlık Bakanı yuhalandı

Berlin'de Sağlık Bakanı yuhalandı
Berlin'de Sağlık Bakanı yuhalandı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Sağlık Bakanı Jens Spahn seçim faaliyetlerine ilişkin halka kısa bir konuşma yapmak istediği sırada yuhalandı.

Berlin’de Sağlık Bakanı yuhalandı - Tıkla İzle

Başkent Berlin'de korona tedbirlerinin bir an evvel sona erdirilmesi için düzenlenen gösteriler Kuzey Ren Vestfalya bölgesine de sıçradı. Korona virüs politikalarına kızgın olan Almanlar, hıncını Sağlık Bakanından çıkardı. Almanya'nın Hristiyan Demokrat Partili (CDU) 40 yaşındaki Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kuzey Ren Vestfalya'da seçim faaliyetleri dâhilinde insanlara kısa bir konuşma yapmak istediği sırada beklemediği bir reaksiyonla karşılaştı.

Korona tedbirlerinden iyice bıkmış olan ve ekonomik olarak bitme noktasına gelen Almanlar Bakanı yuhalayıp ıslıklayarak konuşturmadı. Kızgın topluluğun içinden Spahn'a tükürenlerin olduğu da görüldü. Önce kısa bir şaşkınlık yaşayan Spahn, "Koronayı ben mi çıkardım?" diye söylenerek makam arabasına binerek uzaklaşmayı tercih etti. Jens Spahn, bir müddet evvel yine bir karı koca tarafından makam otomobiline binmek üzereyken korona politikaları yüzünden ağır hakaretlere maruz kalmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.