Berlin'de şehir içi ulaşım grevden etkilenmedi

Almanya'da işçi sendikası Verdi ile demiryolu çalışanları sendikası EVG'nin çağrısı üzerine ulaşım sektörü çalışanları gece yarısından itibaren 24 saatlik grev başlattı. Havaalanları, limanlar, demiryolları, otobüsler ve metro çalışanlarının greve gittiği Almanya'da Havalimanları Birliği yaklaşık 380 bin yolcunun grevden etkilendiğini açıklarken, ülkede toplu ulaşım durma noktasına geldi.

Ülke genelinde ulaşımı felç eden grevden başkent Berlin ise kısmi olarak etkilendi. Şehir içi toplu taşıma şirketi BVG'nin greve katılmadığı Berlin'de otobüs, tramvay ve metro seferleri düzenli şekilde çalışmaya devam etti.

Demiryolu çalışanlarının ülke genelinde iş bırakması sonucu banliyö trenleri başkentte de çalışmayı durdurdu. Tren istasyonlarının boş kaldığı Berlin'de grevden habersiz bazı yolcular, bir süre tren bekledikten sora istasyonlardan ayrıldı.

Berlin'de iş bırakma eylemine katılmayan BER Havalimanı ise grevden doğrudan etkilenmedi. Ancak ülkedeki çoğu havalimanının grevde olması nedeniyle Berlin'de de tüm iç hat uçuşları iptal edildi. BER Havalimanı, grev nedeniyle geliş ve gidişlerde iptaller olabileceği konusunda internet sitesinde uyarılarda bulundu.

Mahmut Tosun

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