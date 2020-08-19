Berlin'de trafik kazasında terör şüphesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün yerel saatle 19.00'da A100 otoyolunda bir kişi aracıyla üç trafik kazasına karıştı. Görgü tanıkları kazaya neden olan 30 yaşlarındaki Irak uyruklu şahsın metal bir kutuda tehlikeli cisim taşıdığına ilişkin ifadelerde bulunduğunu söyledi. Ancak olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemeleri sonucu kutuda şüpheli bir cisim tespit edilmediği bildirildi. Meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü ile 5 kişinin yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Berlin Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Koşullar nedeniyle bunu rastgele bir kaza olarak görmüyoruz. Son veriler aşırı sağcı motivasyonlu bir saldırıya işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Alman medyasında Samrad A. olarak kimliği açıklanan şüphelinin bir mülteci barınağında yaşadığı belirtildi.

Kaza sonrası otoyolun yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldığı öğrenildi.