Berlin'deki Mescid-i Aksa Camisi'ne çirkin saldırı

Avrupa'da camilere yönelik çirkin saldırılar devam ediyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan ve 1990 yılından bu yana Berlinli Müslümanlara hizmet veren Mescid-i Aksa Cami'nin duvarlarına sprey boya ile yazı yazıldı. Kimliği belirsiz kişilerce gece yarısı düzenlenen saldırıyı, sabah namazına gelen cemaat fark ederek polise haber verdi. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olan caminin kantin camına “Her türlü faşizme karşı” ifadeleri Almanca olarak yazıldı.

Saldırganların caminin biraz ilerisinde bulunan duvara ise terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yapıştırdığı bildirildi. Camiye yapılan saldırının terör örgütü PKK sempatizanlarınca yapıldığı düşünülüyor.

Son iki sene içerisinde camiye yapılan ikinci benzer saldırı olduğunu ifade eden Mescid-i Aksa Cami Derneği Başkanı Şinasi Yaşar, camilere yapılan saldırıların artık bir son bulması gerektiğini belirtti. Olayı soğukkanlılıkla karşıladıklarını vurgulayan Yaşar, “Dün camimize geldiğimizde tatsız bir olayla karşılaştık. Hocamız ve cemaat camiye geldiklerinde camimizin dış kantin ve cami duvarlarına yasadışı örgütler tarafından bazı hoşumuza gitmeyen yazıların yazıldığını gördük. Bu camimize yapılan ikinci saldırı. O esnada polisi arama gereğini duyduk. Polis geldi ve gerekli tutanağı tuttu. Sağ olsun devlet büyüklerimiz de bizleri aradı, bizlerin arkasında olduğunu belirttiler. Biz 40 senedir kendi topraklarımızdan uzak, kendi ibadetimizi devletimizin ve buradaki Alman devletinin sunduğu şartlarda buranın kanlarına uyarak, yasalarına uyarak, kendi inancımızı, ibadetimizi idame ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Bu tür kin ve nefret söylemlerinin, saldırıların camilerden uzak olması gerektiğini dile getiren Yaşar, yetkililerin de bu konuya daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Mescid-i Aksa Camisi'ne yapılan saldırının iki sene önce düzenlenen saldırıyla hemen hemen aynı olduğu bilgisini veren Yaşar, “Aynı yasadışı terör örgütünün kendi yazıları, kendi renkleri, kendi amblemlerini yapıştırmışlardı. Keşke bu yazıları, resimleri yapıştırmadan önce gelsinler buyursunlar çayımızı içsinler. Dertleri neyse onlarla biz kendi inancımızın, töremizin, kültürümüzün gereği sohbet edelim. Neden bu yazıları yazıyorsunuz? Gelin buyurun konuşalım, derdiniz ne anlayalım. Burası bir inanç, ibadet yeri” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda Almanya'da gerek PKK sempatizanlarınca, gerekse Alman ırkçıları tarafından camilere karşı düzenlenen saldırılar büyük artış gösterdi. Saldırılar çoğu zaman ise faili meçhul olarak kalıyor.

Mahmut Tosun

