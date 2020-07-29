Berna Gözbaşı: 'Göreve devam edeceğim'

Süper Lig'de 32 puanla 17. sırada yer alan ve küme düşen takımlar arasında bulunmasına rağmen Kulüpler Birliği Vakfı'nın tavsiye kararı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun nihai kararı ile küme düşmenin kaldırıldığı Süper Lig'de kalan Hes Kablo Kayserispor'da sevinç hakim.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karardan ötürü mutlu olduklarını söyledi. Başkan Berna Gözbaşı, "Süper Lig'de mücadele devam edeceğimiz için çok mutluyum. Yeni sezonda 21 takımlı bir lig olacak.

Çağrımıza destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF Başkanımız Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliğinin çok değerli üyelerine teşekkür ediyoruz. Hem yorucu hem keyifli bir serüven yaşayacağız" dedi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı, "Önümüzdeki sezon da başkanlık görevine devam edeceğim. İnşallah daha sevilen, sempatik ve başarılarıyla konuşulan Kayserispor görülecek" açıklamasında bulundu.

Yüksel Yıkılmaz





