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Bernard Mensah, Kayserispor'a veda etti

Bernard Mensah, Kayserispor'a veda etti
Bernard Mensah, Kayserispor'a veda etti

Beşiktaş'a transfer olan Bernard Mensah, Kayserispor'a veda mesajı yayımladı.

2020-2021 sezonu öncesi Hes Kablo Kayserispor'dan Beşiktaş'a 1 yıllığına kiralık olarak transfer olan Ganalı futbolcu Bernard Mensah dün Kayseri'den ayrılarak İstanbul'a gitti. Mensah, sarı-kırmızılı takıma bir veda mesajı yayımlayarak, "Değerli Kayserispor ailesi. Sizinle birlikte burada muhteşem 2 yıl geçirdim. Şimdi benim için çok önemli bir macera başlıyor. Çok zor günlerimizin yanı sıra, birçok güzel anılarımız oldu. Ayrılmadan önce bana desteğini hiç bir zaman esirgemeyen başkanım Berna Gözbaşı'ya büyük Kayserispor taraftarına ve benden yardımını hiç esirgemeyen tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim.Kalbim her zaman sizinle olacak" ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıkılmaz

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