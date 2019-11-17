Besici kadından prematüre buzağıya anne şefkati

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Öncel, 14 yıl önce Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) başarılı olamayınca, baba mesleği hayvancılığa yönelmeye karar verdi. Eşinin aldığı 4 bileziği satarak yavrulu bir inek aile işe başlayan Öncel, geçen süre zarfında hayvan sayısını 150'ye kadar çıkardı. Çeşitli küçükbaş ve kanatlı hayvanları da bulunan Öncel, tüm hayvanlarının hepsine ayrı bir sevgi gösteriyor. Öncel, sabah erken saatlerinde girdiği çiftliğinden, akşam geç saatlere kadar kalıyor. Hayvanlarının bakımının yanı sıra iğne ve ilaçlarını da kendisi yapan Fatma Öncel, geçim kaynağı olan tüm hayvanlarını çocukları gibi gördüğünü bildirdi. Öncel, 9 gün önce, 9 ayı dolmadan 7 aylıkken erken doğum yapan simental cinsi bir ineğinin buzağısını ise adeta bir bebek gibi bakımını üstelendi. Veteriner hekimin 'yaşamaz' dediği buzağıyı evinin bir odasına alarak, biberonla besleyip, buhar makinesiyle nefes veren Öncel, Kınalıkız'ını hayata bağladı. Kınalıkız'ın en yakın arkadaşlarından biri de evin kedisi Boncuk. Öncel, 14 sene önce 4 bileziğini satarak 1 büyükbaş hayvanla başladığı işinde 50 sağılır olmak üzere 150 hayvan sayısına ulaştığını bildirdi.

"Suni teneffüs yaptık"

Tüm hayvanlarına özel bir ilgiyle baktığını dile getiren Fatma Öncel, 9 gün önce erken doğum yapan simental cinsi buzağısına ayrı bir önem verdiğini vurguladı. Buzağının 9 ayı dolmadan 7'nci ayda kendiliğinden erken doğum yaptığını belirten Öncel, “9 gün önce yine sabah erkende besihaneye gittim. 9 yaşındaki simental cinsi ineğimin erken doğum yaptığını gördüm. Buzağı çok küçüktü deyim yerindeyse prematüre doğdu. Hemen eve getirdim. Tedavilerini yaptım. Ciğerlerine su dolmuştu, eşimle suni teneffüs yaptık. Erken doğum olduğu için iki gün karanlık odada beklettim ve orada beslenmesini yaptım” dedi.

Kınalıkız'a özel bakım

Buzağıyı kendileri ile aynı odada biberonla bir bebek gibi beslemeye devam ettiğini kaydeden Öncel, "Buhar makinesi ile ağzından buhar veriyorum. Yanı başında birde sıcak üfleyen fan makinemiz var. Bebek gibi bakıyorum. Annesinden sağdığım sütü sıcak suyla şişeyi ısıtıp, biberonla beslemesini yapıyorum. Dişi bir buzağı ve ismini ‘Kınalıkız' koydum" diye konuştu.

Normal yaşamına döndüğünde buzağısına ayrı bir yerde bakım yapmaya devam edeceğinin altını çizen Öncel, diğer buzağılarla karıştırmayacağını belirtti.

"Prematüre doğdu"

Bir insanda hayvan sevgisi olmasının çok önemli olduğuna değinen Fatma Öncel, “Ben bu yavruyu alıp evinde beslemeseydim, bu şimdi ölürdü. Buzağımın yaşamasına katkı verdim. Prematüre bir buzağı bu, özel bakıma ihtiyacı vardı. Bir önceki veterinerimiz buzağıya yaşama umudu vermemişti. Ama benim beslememle hayata tutundu, şu anda sağlıklı. Kısa süre önce veteriner kontrol etti, durumu iyi” dedi.

Öncel, ‘Kınalıkız'ı' artık annesinin beslemeyeceğini, kendilerinin bakımına ihtiyacı olacağını sözlerine ekledi.