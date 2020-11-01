Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor | Maç sonucu

Maçtan dakikalar

16. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Larin'in sol çaprazdan yaptığı vuruş kalenin hemen yanından auta çıktı.

24. dakikada Dorukhan'ın sağ kanatta rakibini geçerek içeriye yaptığı ortada Aboubakar'ın vuruşunu savunma araya girerek kornere gönderdi.

25. dakikada Nsakala'nın ceza alanı dışından yaptığı orta savunmaya da çarparak Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Abdulsamed iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Aboubakar'ın verdiği pasta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal'ın yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

48. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Abdulsamed kornere çeldi.

55. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Oğuzhan'dan aldığı pasta Ghezzal, bekletmeden ortasını yaptı. Kale önünde topa iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

58. dakikada Cueva'nın kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ersin topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

68. dakikada Roiser'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar'ın kafa vuruşu kaleci Abdulsamed'de kaldı.

74. dakikada Ghezzal'ın ara pasında ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Roiser, Welinton Souza, Domagoj Vida, Fabrice Nsakala, Oğuzhan Özyakup (Bernard Mensah dk. 70), Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz (Necip Uysal dk. 85 ?), Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar (Güven Yalçın dk. 85 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Youssouf Ndayishimiye, Afriyie Acquah (Olcay Şahan dk. 71), Benjamin Tetteh, Ahmed Ildız (Moryke Fofana dk. 71), Christian Cueva (Jetmir Topalli dk. 85 ?), Kubilay Kanatsızkuş (Jody Lukoki dk. 70)

Yedekler: Guido Herrera, Teenage Hadebe, Erkan Kaş, Murat Akça, Fernando Zuqui, Umut Bulut

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Larin (dk. 55) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ghezzal, Atiba, Larin (Beşiktaş)