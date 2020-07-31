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Beşiktaş 100 milyonu ödedi, sırada Bankalar Birliği anlaşması var

Beşiktaş 100 milyonu ödedi, sırada Bankalar Birliği anlaşması var
Beşiktaş 100 milyonu ödedi, sırada Bankalar Birliği anlaşması var

UEFA'dan lisans alması için 100 milyon TL ödemesi gereken Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu elini taşın altına koydu ve bu parayı ödedi. Sırada Bankalar Birliği Anlaşması'nın revize edilmesi var.

Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Trabzonspor'un cezası sonrası önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlılar, UEFA'dan lisans alınması için ödenmesi gereken 100 milyon TL'yi yatırdı. Kulübün kasasının boş olmasına karşın Bırakmam Seni kampanyasından gelen miktarı Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri tamamladı. Yaklaşık 70 milyon TL veren yönetim, UEFA lisansı için gereken parayı ödedi.

Sırada Bankalar Birliği var

Sezon başında Fikret Orman yönetiminin imzaladığı Bankalar Birliği anlaşmasını faizler düştüğü için revize etmek isteyen yönetim, bunun için görüşmelerini sürdürüyor. 1.6 milyar TL'lik revizenin yapılması durumunda ödemeler daha kolaylaşırken kulübün kasasına da 160 milyon TL'lik bir meblağ kalacak. Kulübe nefes aldırması beklenen bu anlaşma için Bankalar Birliği ile sürekli görüşme halinde olan Başkan Ahmet Nur Çebi, imzaları atarak, siyah-beyazlıları yüksek faiz yükünden kurtarmak istiyor.

Bozhan Memiş

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