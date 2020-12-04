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Beşiktaş 11 maç sonra Kasımpaşa'ya gol izni vermedi

Beşiktaş 11 maç sonra Kasımpaşa'ya gol izni vermedi
Beşiktaş 11 maç sonra Kasımpaşa'ya gol izni vermedi

Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden ve rakibini 3-0 mağlup eden Beşiktaş, 11 maç aradan sonra bir Kasımpaşa mücadelesini gol yemeden tamamladı.

Süper Lig'in 11. haftasının açılış karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen ve 3-0 kazanan Beşiktaş, tam 11 maç sonra Kasımpaşa önünde kalesini gole kapatmayı başardı. 23 Kasım 2014 tarihinde rakibini sahasında 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu mücadelenin ardından Kasımpaşa'yla oynadığı 11 karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Bu maçlarda Beşiktaş 6 kez kazanırken, Kasımpaşa 3 galibiyet almış ve 2 maç da berabere bitmişti. Siyah-beyazlıların attığı 28 gole karşılık, Paşa da 22 kez fileleri havalandıran taraf olmuştu. İki takımın 6 yıl sonraki karşılaşmasında bu kez Beşiktaş rakibi karşısında 3 gol bulurken, kalesini ise gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş ayrıca ligde de 4 maç aradan sonra gol yemedi. Siyah-beyazlılar son olarak Yeni Malatyaspor mücadelesinde 1-0 kazanarak kalesini kapatmayı başarmıştı.

Bozhan Memiş

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