Beşiktaş 11 maç sonra Kasımpaşa'ya gol izni vermedi

Süper Lig'in 11. haftasının açılış karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen ve 3-0 kazanan Beşiktaş, tam 11 maç sonra Kasımpaşa önünde kalesini gole kapatmayı başardı. 23 Kasım 2014 tarihinde rakibini sahasında 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu mücadelenin ardından Kasımpaşa'yla oynadığı 11 karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Bu maçlarda Beşiktaş 6 kez kazanırken, Kasımpaşa 3 galibiyet almış ve 2 maç da berabere bitmişti. Siyah-beyazlıların attığı 28 gole karşılık, Paşa da 22 kez fileleri havalandıran taraf olmuştu. İki takımın 6 yıl sonraki karşılaşmasında bu kez Beşiktaş rakibi karşısında 3 gol bulurken, kalesini ise gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş ayrıca ligde de 4 maç aradan sonra gol yemedi. Siyah-beyazlılar son olarak Yeni Malatyaspor mücadelesinde 1-0 kazanarak kalesini kapatmayı başarmıştı.

Bozhan Memiş