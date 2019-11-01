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Beşiktaş 195 gündür deplasmanda gülemiyor!

Beşiktaş 195 gündür deplasmanda gülemiyor!
Beşiktaş 195 gündür deplasmanda gülemiyor!

Süper Lig'de son deplasman galibiyetini 195 gün önce Sivasspor'a karşı alan Beşiktaş, yarın konuk olacağı Antalyaspor'u yenerek bu seriyi bitirmek ve bu sezonki ilk dış saha zaferini elde etmek istiyor.

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, çizdiği kötü dış saha grafiğine de bu maçla son vermeyi hedefliyor. Bu sezon çıktığı Sivasspor, Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanlarında mağlup olan, Ankaragücü maçında ise 1 puan alan siyah-beyazlılar, böylece 2019-2020 sezonunda 4 dış saha karşılaşmasından sadece 1 puan çıkarabilmiş oldu.
Son deplasman galibiyetini ise geçtiğimiz sezon, 22 Nisan'da konuk olduğu Sivasspor maçında 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, 195 gündür İstanbul'a üç puanla dönemiyor.
22 Nisan 2019'dan bu yana Beşiktaş'ın dış saha maçları şöyle:

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (22 Nisan 2019)
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (05 Mayıs 2019)
Trabzonspor: 2 - Beşiktaş: 1 (18 Mayıs 2019)
Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0 (17 Ağustos 2019)
Gaziantep FK: 3 - Beşiktaş: 2 (14 Eylül 2019)
Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1 (29 Eylül 2019)
Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0 (19 Ekim 2019)

Güven Mert Ercan
 

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