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Beşiktaş 2 yıldır İstanbul deplasmanında gülemiyor

Beşiktaş 2 yıldır İstanbul deplasmanında gülemiyor
Beşiktaş 2 yıldır İstanbul deplasmanında gülemiyor

Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında İstanbul deplasmanlarında çıktığı 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar İstanbul deplasmanındaki son galibiyet sevincini ise 2016-2017 sezonunda Galatasaray'a karşı aldı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında 22 Aralık Cumartesi günü konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş, son iki sezonda çıktığı İstanbul deplasmanlarında galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, son iki yılda İstanbul takımlarına karşı dış sahada çıktığı 8 maçta sahadan 6 mağlubiyet, 2 de beraberlikle ayrıldı. İstanbul deplasmanlarında en son galibiyetini 27 Şubat 2017 tarihinde Galatasaray karşısında 1-0'lık sonuçla alan siyah-beyazlılar, 666 gündür şehrinde kazanamadı.

Son iki sezonda Beşiktaş'ın çıktığı İstanbul deplasmanı maçları:
18.08.2017 Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2
23.09.2017 Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1
18.03.2018 Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
29.04.2018 Galatasaray-Beşiktaş: 2-0
03.05.2018 Fenrbahçe-Beşiktaş : 3-0 (Türkiye Kupası hükmen)
24.09.2018 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1
03.11.2018 Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
22.12.2018 Kasımpaşa-Beşiktaş: 4-1  

Güven Mert Ercan

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